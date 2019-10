Trung Quốc quân sự hóa bất hợp pháp trên Biển Đông là đe dọa hòa bình

Về việc Chủ tịch CSIL phê phán VSIL tội “lảng tránh” đề cập đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Trường Sa và cho rằng vấn đề đó “phải được giải quyết trước tiên”, TS Nguyễn Bá Sơn cho rằng “đây là một sự hiểu lầm hoàn toàn”.

“Thứ nhất, như tôi đã nhấn mạnh trong thư ngỏ ngày 24.8, vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa không phải là chủ đề chính của thư ngỏ. Lý do rất rõ ràng và không thể hiểu khác được, đó là vấn đề chủ quyền đối với quần đảo này không hề có sự liên quan gì, cả về pháp lý hay địa lý đối với khu vực biển nơi Trung Quốc đang có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam”, TS Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh.

TS Sơn cũng cho rằng, chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã được nhiều luật gia, sử gia quốc tế phân tích và công nhận, ví dụ như cuốn sách “Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands” của giáo sư Luật quốc tế người Pháp Monique Chemillier-Gendreau xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp năm 1986 (bản dịch tiếng Anh năm 2000), hay cuốn sách “The South China Sea: The Struggle for Power in Asia” của nhà nghiên cứu người Anh Bill Hayton xuất bản năm 2014.