Chiêu bài “sự đã rồi” của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc nhiều lần đánh lạc hướng dư luận bằng những tuyên bố rằng tình hình Biển Đông ổn định và được cải thiện. Thế nhưng những gì đã và đang diễn ra hoàn toàn không như Trung Quốc nói. Ngay ngoài kia, nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc vẫn đang ngang ngược vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam đã được xác định phù hợp với quy định trong Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Và đó chỉ là một trong hàng loạt hành vi nguy hiểm mà Trung Quốc tiến hành trong nhiều năm qua trên Biển Đông.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc rõ ràng đang ra sức thực hiện mưu đồ biến Biển Đông thành “ao nhà” bằng cách tạo ra “sự đã rồi”, cái gọi là “trạng thái bình thường mới” hay “nguyên trạng mới”. Mới đây, nguyên Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby cảnh báo Trung Quốc vẫn tận dụng các kẽ hở để tạo ra “sự đã rồi”. Ông đánh giá “sự đã rồi” là vấn đề khó nhất về mặt quân sự và đây cũng là thách thức lớn với các quốc gia đang quan ngại về những hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong bài trả lời phỏng vấn Thanh Niên, ông Vuving cảnh báo trong khoảng 5 - 10 năm tới, Trung Quốc có thể tiến đến giai đoạn cuối trong quá trình tạo dựng và củng cố thế đứng trên Biển Đông, tức là giai đoạn mà từ các bàn đạp trên các đảo chiếm đóng ở Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc có thể phản ứng tức thời và áp đảo lực lượng của bất kỳ nước nào khác trên bất cứ khu vực nào ở Biển Đông. Giáo sư Carlyle A.Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc thì nói với Thanh Niên: “Những sự hiện diện quân sự, hành chính và thương mại vững chắc sẽ cung cấp cho Trung Quốc khả năng gây áp lực ngay lập tức đối với bất kỳ quốc gia nào có hành động đi ngược với mong muốn của Bắc Kinh”.

Thực tế cho thấy Trung Quốc không dễ dàng từ bỏ tham vọng của mình, dù cho cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên tiếng quan ngại. Càng ngày các chiêu bài của Trung Quốc để kiểm soát Biển Đông càng trở nên tinh vi. Mới đây nhất là việc triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái để do thám, giám sát hàng hải lẫn các thực thể tại Biển Đông. Nhìn xa ra đây còn có thể là hành động nhằm vào các hoạt động thực thi tự do hàng hải mà các nước khác tiến hành trên Biển Đông. Giới chuyên gia đều đồng ý rằng Biển Đông không chỉ là vùng biển chiến lược với các nước trong khu vực mà còn là trung tâm hàng hải quan trọng, có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt với tất cả các nước cũng như cộng đồng quốc tế. Những mưu đồ nguy hiểm của Trung Quốc nếu đạt được sẽ đe dọa đến lợi ích chung, đồng thời tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật tại đây. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải thật sự quan tâm đến an ninh Biển Đông, góp tiếng nói mạnh mẽ và vì trách nhiệm chung để ngăn chặn “sự đã rồi” trước một Trung Quốc ngày một hung hăng và bất chấp.