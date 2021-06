Trưởng công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an Bình Thuận trao quyết định điều động đại tá Phạm Duy Hoàng (45 tuổi), Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận , đến nhận công tác tại Trường đại học An ninh nhân dân và giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường này.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Thanh Hùng (52 tuổi) Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Phạm Duy Hoàng phát biểu nhận Quyết định phân công công tác của Bộ Công an ẢNH: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, 2 đại tá Phạm Duy Hoàng và Lê Thanh Hùng hứa quyết tâm trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và Bộ công an giao phó.

Trước đó, vào tháng 4.2020, đại tá Phạm Duy Hoàng được Bộ Công an điều động về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khi đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2.

Đại tá Lê Thanh Hùng phát biểu khi nhận chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận ẢNH: CTV

Như vậy, hiện nay đội ngũ lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận có: đại tá Trần Văn Toản, giám đốc Công an tỉnh và các phó giám đốc gồm: đại tá Phạm Thật, đại tá Đinh Kim Lập, đại tá Trần Văn Mười và đại tá Lê Thanh Hùng.