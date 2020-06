Truy bắt xe gây tai nạn, phát hiện gần 6.000 gói thuốc lá không nguồn gốc

Ngày 12.6, Đội CSGT An Sương, thuộc PC08, Công an TP.HCM bàn giao Danh Hoàng (27 tuổi, quê Long An) cho Công an H.Củ Chi tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc và nghi tàng trữ trái phép chất ma túy