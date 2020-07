Truy nã nguyên chuyên viên thanh tra quận lừa đảo

Ngày 3.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Phạm Văn Hiếu (ảnh - 46 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác mà Công an TP.HCM nhận được, Hiếu và nạn nhân có quen biết nhau. Hiếu giới thiệu mình làm việc ở Thanh tra Q.3 và nói Công an Q.3 đang có nhu cầu cho thuê một phần diện tích tại trụ sở để đặt biển quảng cáo ngoài trời. Nếu muốn thuê kinh doanh , Hiếu sẽ giúp ký hợp đồng với lãnh đạo Công an Q.3. Ngoài ra, các thủ tục pháp lý Hiếu lo hết với giá 68.000 USD.