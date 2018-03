Truy tìm nghi phạm giết người, cướp tài sản tại Trà Vinh

Ngày 26.3, đại tá Nguyễn Phấn Khởi, Trưởng công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết cơ quan công an đã phát thông báo về việc truy tìm nghi phạm giết người , cướp tài sản, xảy ra tại khóm 30/4, P.2, TX Duyên Hải vào rạng sáng 23.3.

Công an thị xã Duyên Hải cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân bị đâm 14 nhát dao vào vùng bụng, ngực, cổ và tay trái. Sau khi gây án, nghi phạm đã lấy đi 1 xe Honda SH màu nâu đỏ, BS 84F1-182.14, cùng một số nữ trang mà nạn nhân đeo trên người.

Cơ quan Công an thông báo đến người dân khi có thông tin khả nghi hoặc liên quan đến vụ án mạng cần nhanh chóng thông tin cho Công an thị xã Duyên Hải qua số máy:; hoặc số máy đường dây nóng của Công an thị xã Duyên Hải:; hoặc điện thoại trực tiếp cho đại tá Nguyễn Phấn Khởi (Trưởng công an thị xã Duyên Hải) qua số điện thoại