Truy tố đường dây vận chuyển hàng trăm bánh heroin bằng xe chở gia súc

Theo cáo trạng, đêm 23.2.2018, tại xã Hưng Đạo, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Trần Văn Bằng tàng trữ trái phép 1,1 gr heroine và 14,0 gr methamphetamine cất giấu dưới sàn ô tô do chính Bằng điều khiển. Từ lời khai của Bằng, công an bắt Trần Văn Thành, em họ của Bằng (cùng ngụ xã Kim Xá), thu giữ 288 bánh heroine mà Bằng và Thành đang đem lên Cao Bằng tiêu thụ.