Truy tố nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín tiếp tay cho Vũ “nhôm”

Là Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị can Tín đã cùng bị can Kiệt và các bị can khác tiếp tay cho Vũ 'nhôm' thâu tóm nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở TP.HCM với giá rẻ, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Hậu quả thiệt hại là số tiền 6,7 tỉ đồng hỗ trợ trái pháp luật cho công ty của Vũ “nhôm” và số tiền hơn 802 tỉ đồng giá trị quyền sử dụng đất (tính đến thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 17.9.2018) nhà nước chưa thu được. Trong vụ án này, ông Tín được xác định có vai trò chủ mưu, quyết định. Các bị can còn lại có vai trò đồng phạm và giúp sức cho Nguyễn Hữu Tín.