Truy tố nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện nhận hối lộ 2.500 USD

Theo đó, ông An nhận tiền hối lộ để giải quyết vụ án cố ý gây thương tích của ông Cao Văn Tuyển và Cao Thái Phát, vụ án mà ông An được Viện KSND H.Tân Châu phân công thực hiện quyền công tố, kiểm sát. Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý, ông An gọi điện cho người nhà bị can yêu cầu đến nhà để An tìm cách giúp đỡ, rồi gợi ý đưa 80 triệu đồng để hỗ trợ “ chạy án ”.