Từ thiện cần minh bạch: Vỡ nhiều chuyện từ lùm xùm sao kê

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 7.9.2021 đã ký Công điện số 1118/CĐ-TTg về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 . Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng chống dịch Covid-19 và việc quyên góp, ủng hộ của nhân dân để trục lợi.