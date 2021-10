Từ TP.HCM về Quảng Trị tránh dịch, vừa hết cách ly đã đi trộm cắp

Ngày 1.10, thiếu tá Đặng Trung Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hải An (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị - đóng trên địa bàn xã Hải An, H.Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an H.Hải Lăng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý 4 nghi phạm trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, vào lúc 21 giờ 30 phút đêm 30.9, lực lượng thuộc Đồn biên phòng Hải An phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 4 nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản gồm: Mai Văn Hoãn (35 tuổi), Lê Văn Toản (31 tuổi), Mai Văn Dương (30 tuổi) và Phan Văn Lữ (34 tuổi, cùng trú thôn Đông Tân An, xã Hải An). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy bơm công suất lớn do các nghi phạm trộm được cùng 2 xe máy và một số vật dụng khác dùng để thực hiện hành vi phạm tội.