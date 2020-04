Từng bước nới lỏng, 'chung sống an toàn' với Covid-19

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục rà soát chặt chẽ tất cả quy định liên quan đến tiếp nhận người đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Chính quyền địa phương căn cứ vào hướng dẫn của ngành y tế có quy định bổ sung và chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bộ Công thương được yêu cầu xây dựng, ban hành hướng dẫn sản xuất, kinh doanh an toàn cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, nhà máy, xí nghiệp. Rà soát, bổ sung hướng dẫn, quy định để bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hóa; tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình giá cả, thị trường hàng hóa tại các địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động. Bộ LĐ-TB-XH phải có quy định, hướng dẫn khung về đảm bảo an toàn cho người lao động tại các cơ sở sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do...

Trước đó, sáng 20.4, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận một số nội dung chính, như: sản xuất kinh doanh an toàn; khám chữa bệnh an toàn; đi học an toàn; đi lại an toàn; sản xuất, kinh doanh an toàn; du lịch an toàn… Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng phải có sự điều chỉnh trong chỉ đạo để thích ứng với diễn biến mới của dịch bệnh, với mục tiêu là phải chung sống tuyệt đối an toàn; tận dụng thời cơ kiểm soát được dịch bệnh để phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng tuyệt đối không được chủ quan.