Tượng nữ thần tự do 'phiên bản lỗi' ở Sa Pa sai phạm ra sao?

Trao đổi với Thanh Niên ngày 22.4, ông Lê Mạnh Hảo, Phó chủ tịch UBND TX.Sa Pa, đã thông tin kết quả kiểm tra đột xuất Công ty TNHH An Sapa, đơn vị có điểm check - in tượng nữ thần tự do “phiên bản lỗi” gây xôn sao dư luận những ngày qua.