Ứng phó nguy cơ Covid-19 lây lan dịp nghỉ lễ

Chiều 26.4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện nâng mức cảnh báo nguy cơ dịch lên mức độ cao; ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép; nắm bắt kịp thời với các cá nhân, gia đình đến các địa phương khác trong dịp nghỉ lễ, có hồ sơ để nếu cần thì kịp thời ứng phó...

Cùng ngày, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết chỉ 2 tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia) có khoảng 28.000 người Việt Nam sinh sống, trong đó có hơn 22.000 người quê An Giang. Nếu cùng lúc có lượng người lớn trở về địa phương tránh dịch thì các khu cách ly của tỉnh sẽ không thể chứa hết. An Giang đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo các tỉnh tuyến sau sẵn sàng hỗ trợ cho An Giang và các tỉnh có biên giới giáp Campuchia như: Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh tiếp nhận người dân để cách ly trong trường hợp có nhiều người trở về địa phương. Ông Bình cũng đề xuất cho An Giang ngưng phân bổ người nhập cảnh theo các chuyến bay ở các nước về để tỉnh tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại biên giới.