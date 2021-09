Ưu tiên phủ vắc xin cho 5 tỉnh, thành

Kho vắc xin của Long An đã hết sạch Ngày 17.9, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết để phủ kín vắc xin, Long An đang cần hơn 1,2 triệu liều để tiêm đủ 2 mũi cho tất cả người đã tiêm mũi 1. Theo tiến độ tiêm thì tháng 11, Long An sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ dân trên địa bàn tỉnh Long An từ đủ 18 tuổi trở lên. “Nay kho vắc xin của chúng tôi đã hết sạch. Chúng tôi đang chờ Bộ Y tế tiếp tục phân bổ để sẵn sàng tiêm cho kịp tiến độ”, ông Phúc nói. Bắc Bình