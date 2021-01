Vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam' thứ 2 được tiêm thử nghiệm trên người

Đây là vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” thứ 2 được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm trên người . Nghiên cứu do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Trường đại học Y Hà Nội triển khai trong 3 giai đoạn. Dự kiến mũi tiêm đầu tiên vắc xin Covivac thực hiện vào ngày 20.2. Sẽ có 120 người tình nguyện được tiêm vắc xin, nhằm đánh giá an toàn và liều tiêm hiệu quả nhất.