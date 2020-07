Vẫn chưa xử lý được công ty khai thác cát lậu “thách thức chính quyền“

Trả lời câu hỏi trên, Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho rằng ngay sau khi chuyển hồ sơ từ Thanh tra tỉnh sang Cơ quan CSĐT liên quan đến dấu hiệu trốn thuế, mua bán hóa đơn, Công an tỉnh đã tiến hành xác minh Công ty TNHH Danh My (sau đây gọi: Công ty Danh My , thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) do ông Hồ Công Tồn làm giám đốc, để làm rõ các nội dung mà đoàn thanh tra kết luận trước đó.

Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty Danh My, cho thấy từ tháng 1.2017 đến 30.9.2019 đã xuất bán cho các DN tại Bình Thuận, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... với số lượng 34.048 m3 cát xây dựng. Qua kiểm tra khối lượng cát này đều có hóa đơn giá trị gia tăng. Công ty Danh My khai báo lượng cát này mua của 3 công ty khác (Công ty Phương Đông, Công ty Lê Phương và Công ty Hoàng Yến, đều ở Bình Thuận).

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của Công ty Danh My tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, năm 2018 ảnh: QH

Tuy nhiên, khi công an kiểm tra các công ty bán cát cho Công ty Danh My, họ lại khai mua của 12 công ty khác ở tận TP.HCM. Công an tiến hành xác minh 12 công ty ở TP.HCM thì phát hiện các địa chỉ mà họ đăng ký kinh doanh đều không hề có các hoạt động kinh doanh, tức không có thật.

Trả lời Thanh Niên xung quanh việc liệu Công ty Danh My có bán "cát ma" ra tận Hà Nội, Đà Nẵng hay không? Và việc không chứng minh được nguồn cát đó mua từ đâu thì có phải cát công ty này khai thác lậu hay không ? Việc tính thuế tài nguyên như thế nào? Đại diện Cục Thuế Bình Thuận cho biết không thể tính thuế khối lượng cát này vì có hóa đơn chứng từ. "Chỉ khi nào Công ty Danh My có giấy phép khai thác thì mới khai báo thuế và tính thuế được" - đại diện Cục Thuế Bình Thuận trả lời tại buổi họp báo.

Trước đó, năm 2018, Báo Thanh Niên đã phản ánh Công ty Danh My khai thác lậu hàng chục nghìn mét vuông đất, nhiều năm liền tại khu vực thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.

Dù UBND tỉnh Bình Thuận liên tục chỉ đạo cơ quan chức năng "phải xử lý nghiêm", nhưng Công ty Danh My vẫn "thách thức chính quyền", vẫn khai thác trái phép.

Sau đó, UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty Danh My và có kết luận chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận.

Tuy nhiên, cho đến nay việc xử lý các sai phạm của Công ty Danh My "thách thức chính quyền" vẫn chưa dứt điểm.