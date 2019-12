Vào chùa trộm liễn, bị khởi tố, bắt giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 25.12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Phú Mậu, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do có hành vi trộm cắp tài sản.

Một trong những loại liễn mà Tuấn lấy trộm mang đi bán Ảnh: Quang Công Trước đó ngày 30.11, Công an TP.Huế nhận được tin báo tại đình làng Xuân Hoà (số 86 Nguyễn Phúc Nguyên, P.Hương Long, TP.Huế) bị Trước đó ngày 30.11, Công an TP.Huế nhận được tin báo tại đình làng Xuân Hoà (số 86 Nguyễn Phúc Nguyên, P.Hương Long, TP.Huế) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 10 bức liễn bằng gỗ (thường trang trí, treo trong các đình, chùa, cơ sở tâm linh).

Công an TP.Huế tiến hành điều tra, xác định Nguyễn Viết Tuấn chính là nghi can. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 18.12, công an đã bắt giữ Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận từng trộm ở đình làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) 2 bức liễn bằng gỗ khác. Ngoài ra, ngày 8.12, Tuấn còn trộm của người dân ở nội thành Huế một điện thoại thông minh. Tất cả đều được Tuấn bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.