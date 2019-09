Vệ sĩ giết vợ sắp cưới là giáo viên mầm non ở Đà Nẵng

Sáng 27.9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết nghi can Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê Nghệ An) đang được tập trung cứu chữa để tiếp tục làm rõ vụ trọng án giết vợ sắp cưới rồi rạch bụng, cắt cổ tay tự tử.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ túc trực tại Bệnh viện Đà Nẵng, đề phòng Quyết tiếp tục có ý định tự tử.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, tối 26.9 tại nhà K896/2 Trường Chinh, tổ 22, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, Quyết đã dùng dây siết cổ vợ sắp cưới là chị N.T.P.T (25 tuổi) đến chết.

Sau đó, Quyết dùng dao trong nhà tự rạch bụng và cắt cổ tay tự tử; tuy nhiên, do vết cắt nhẹ, nông nên Quyết không chết.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ chị T. là bà Nguyễn Thị Thủy về nhà, thấy cửa khóa từ bên trong, bà đi vòng ra sau nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Lúc này, T. đã tử vong với vết bầm trên cổ do siết cổ.

Đến khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm mới kết thúc Ảnh: Văn Tiến

Nạn nhân là giáo viên mầm non

Theo người dân địa phương, T. có hoàn cảnh khó khăn, khi mẹ T. mang thai vài tháng, thì cha T. trên đường đi bộ băng qua đường tàu để mua bánh mì cho đám giỗ ông ngoại, đã không may bị tai nạn đường sắt.

Chồng mất sớm, bà Thủy ở vậy nuôi con gái từ đó đến giờ. Ngoài nghề giáo viên mầm non, T. tham gia rất nhiệt tình trong công tác đoàn thể địa phương.

Quyết sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì về quê ở Nghệ An, nhưng sau đó vào lại Đà Nẵng làm vệ sĩ tại một công ty tư nhân, và đang đi học thêm nghề tài xế.

Gây án do ghen tuông?

Tối cùng ngày, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ trọng án, đến khuya mới kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Theo đại tá Trần Mưu, tuy chưa thể kết luận cụ thể vì nghi can còn đang điều trị, nhưng qua các tin nhắn trong máy điện thoại, có thể nhận định nguyên nhân do Quyết ghen tuông, nghi vợ sắp cưới ngoại tình, nên Quyết đã dùng sợi dây điện siết cổ T. đến chết.

Sau đó, Quyết dùng dao tự tử, nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cả hai vừa tổ chức đám hỏi trong năm 2018, trong thời gian chờ làm đám cưới, Quyết thường xuyên ở tại nhà T., tuy nhiên do nghi ngoại tình, vệ sĩ này đã giết vợ sắp cưới.