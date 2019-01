VEC 'hợp đồng thu phí' với Yên Khánh theo yêu cầu Bộ GT-VT

Ngày 3.1, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn thảm khốc ở H.Bến Lức (Long An) làm 4 người tử vong, đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu.