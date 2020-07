Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': Hỗ trợ sinh viên trở lại giảng đường

Mong công an truy bắt những kẻ lừa đảo Tại buổi làm việc, 11 SV đã làm đơn tố cáo hơn 10 người đứng đầu “team khởi nghiệp 360” gồm: Phạm Đăng Khoa, Đặng Thị Thu Trang, Đặng Văn Hảo, Huỳnh Văn Sang, Trần Thị Cẩm Tú, Lục Thị Oanh... về 4 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế; làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức; kinh doanh đa cấp trái phép. Đơn tố cáo của các nạn nhân sẽ được PV Thanh Niên chuyển đến Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Theo Th. (một nạn nhân), tại TP.HCM có hơn 10 chi nhánh của “team khởi nghiệp 360”, mỗi chi nhánh có khoảng 80 - 100 SV bị dẫn dắt vào làm, mắc kẹt lại. Nếu cơ quan chức năng không làm mạnh, bắt giữ nhóm người đứng đầu thì họ sẽ đổi địa điểm và tiếp tục lừa đảo nhiều SV để chiếm đoạt tiền cũng như dùng các SV để đi lừa người khác. 11 SV vừa thoát khỏi “team khởi nghiệp 360” đều bày tỏ mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra truy bắt những người cầm đầu của đường dây đa cấp trá hình, lừa đảo này.