Vì sao ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh được giành quyền nuôi con?

Ngày 28.8.2020, TAND TP.Cần Thơ xét xử phúc thẩm. HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn và kháng nghị của Viện KSND, tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao TAND Q.Ninh Kiều xét xử lại từ đầu.

Từ đó, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND TP.Cần Thơ về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa bà Huê và ông Lộc, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND TP.Cần Thơ, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều.

Ngày 23.2.2021, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM, tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND TP.Cần Thơ, giữ y bản án sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều, giao cháu bé cho bà Huê trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục.

Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định về tố tụng, tòa án cấp sơ thẩm đã nhiều lần đưa vụ án ra xét xử và đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập cho các đương sự nhưng phía bị đơn luôn đưa ra lý do để trì hoãn việc tham gia phiên tòa.

Cụ thể, ngày 20.3.2020, bị đơn vắng mặt và không có đơn xin hoãn phiên tòa gửi HĐXX mà lại gửi cho Viện KSND cấp sơ thẩm với lý do người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn đang đi công tác nước ngoài và trong nước đang có dịch, Chánh án TAND tối cao đã có chỉ thị về công tác đảm bảo phòng chống dịch trong ngành tòa án.

Tòa cấp cao cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã phân tích, đánh giá lý do xin hoãn phiên tòa của bị đơn không có cơ sở chấp nhận là có căn cứ, đúng pháp luật. Lý do là bị đơn không gửi đơn xin hoãn phiên tòa , HĐXX sơ thẩm chỉ biết việc này do Viện KSND phát biểu tại tòa.