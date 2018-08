Vì sao cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi bị chê?

Người dân lẫn chính quyền “than phiền” Nhà dân bị nứt do thi công cao tốc Ngoài chậm tiến độ, đội vốn, chất lượng phải “có vấn đề”, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay tuyến chính đường cao tốc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công nhưng hơn 250 trường hợp nứt nhà dân trong quá trình thi công đường cao tốc vẫn chưa được đền bù. Đến cuối tháng 7.2018, vẫn còn 31 hộ dân chưa được tái định cư, nhiều đoạn hàng rào bảo vệ vẫn chưa thi công xong do vướng chuyện đền bù… Tương tự, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng “tranh thủ” cuộc gặp ngắn với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể để kiến nghị giải quyết dứt điểm đền bù nhà dân bị nứt, đền bù đất sản xuất bị ảnh hưởng do thi công cao tốc gây ra nhằm giúp địa phương tránh chuyện người dân tập trung khiếu kiện. Trước đó, đã xảy ra hàng loạt vụ việc người dân ở Quảng Nam tụ tập ngăn cản thi công cao tốc vì cho rằng quá trình thi công cao tốc đã làm nứt nhà nhưng chậm đền bù, mất đất sản xuất nhưng không được hỗ trợ.