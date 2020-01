Vì sao chủ đầu tư Khu biệt thự Thanh Bình bị bắt?

Ngày 13.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Quốc Dũng (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Thanh Bình), chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Thanh Bình (TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận đơn của người dân tố cáo ông Phạm Quốc Dũng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, tháng 7.2019, Cơ quan CSĐT đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại dự án Khu biệt thự Thanh Bình (P.10, TP.Vũng Tàu) do Công ty TNHH Tư vấn – Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình (gọi tắt là Công ty Thanh Bình, trụ sở tại TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Lấy sổ đỏ cầm cố cho nhiều ngân hàng

Vào năm 2006, nhiều khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng đất và biệt thự xây thô với Công ty Thanh Bình tại dự án khu biệt thự Thanh Bình. Mặc dù đã thanh toán 90 - 95% giá trị hợp đồng (giá chuyển nhượng vào thời điểm này khoảng 3,5 triệu đồng/m2 cho diện tích mỗi biệt thự từ 300 - 1.000 m2) nhưng khách hàng vẫn chưa nhận được sổ hồng từ chủ đầu tư.

Từ năm 2009 đến nay, nhiều khách hàng thường xuyên yêu cầu Công ty Thanh Bình cung cấp các giấy tờ như hóa đơn đỏ, tách sổ cho các lô đã xây xong theo điều kiện hợp đồng nhưng ông Phạm Quốc Dũng hứa… “chờ thông báo đến làm thủ tục”. Đến ngày 17.4.2014, khách hàng tiếp tục yêu cầu cung cấp hồ sơ để sang tên thì ông Dũng ký cam kết “sẽ thực hiện việc tách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSDĐ) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng”. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ cam kết ghi trên hợp đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nguyên nhân mà đến nay Công ty Thanh Bình chưa thực hiện cam kết do doanh nghiệp này đã đem nhiều "sổ đỏ" của dự án đi thế chấp vay vốn và đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn lên đến hàng trăm tỉ đồng. Do chủ đầu tư và bên thứ ba (được chủ đầu tư lấy đất ra đảm bảo khoản vay) không trả được tiền cho ngân hàng, nên ngân hàng đưa ra đấu giá để thu hồi nợ. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua đất trong dự án.

Các con dấu thu giữ tại nhà ông Dũng Ảnh: N.L

Nhiều vụ gây rối trật tự do tranh chấp tài sản

Theo UBND TP.Vũng Tàu, Công ty Thanh Bình vừa giao kết hợp đồng chuyển nhượng đất ở và nhà ở tại dự án cho người mua, vừa thế chấp các lô đất này cho ngân hàng. Do Công ty Thanh Bình không trả được nợ nên ngân hàng chuyển thành nợ xấu. Hiện ngân hàng đã phát mãi tài sản bán cho một doanh nghiệp và thực tế xảy ra tranh chấp giữa người mua trước đây của Công ty Thanh Bình với doanh nghiệp mua phát mãi tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương thời gian qua.

Trong các cuộc họp với người dân, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Vũng Tàu nhận định đây là dự án đang trở thành “điểm nóng” về tranh chấp giữa người mua đất, biệt thự xây thô và công ty mua lại khoản nợ ngân hàng của chủ dự án. Lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu đã đề nghị ngành công an đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án để sớm thông báo cho người dân; đồng thời phải bảo đảm an ninh, trật tự cũng như tính mạng người dân tại khu vực này, không để xảy ra tình hình mất an ninh trật tự.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty Thanh Bình có các sai phạm như: bán đất trong dự án khi chưa được cấp giấy CNQSD đất; sau khi có giấy CNQSD đất lại thế chấp ngân hàng mà không báo cho khách ký hợp đồng mua đất biết. Công ty thế chấp giấy CNQSD đất để vay vốn ngân hàng, nhưng đa số các khoản vay không đưa về đầu tư trực tiếp tại dự án.