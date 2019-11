Vì sao đường dẫn lên cầu vượt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nứt toác?

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa phát đi thông tin báo chí về những tồn tại liên quan đến cầu vượt Bà Ngôn, thuộc gói thầu A1, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đại diện VEC cho biết, đến nay, phần đường dẫn đầu cầu mố A1 và phần cầu chính cầu Bà Ngôn đã hoàn thành thi công, nhưng phần đường dẫn đầu cầu mố A2 được đắp cao 6m chưa được hoàn thiện các hạng mục như: Mái taluy đắp; gia cố đá hộc xây tứ nón; gia cố mái taluy âm dọc theo đường dẫn đầu cầu bằng đá hộc xây để bảo vệ nền đường,... do các hộ dân tại thôn Trung Đàn (xã Tam Đại) cản trở không cho thi công. Đại diện VEC cũng cho rằng, việc chưa hoàn thiện mái taluy, xây đá hộc kè mái taluy và tứ nón chân khay của đoạn đường dẫn đầu cầu mố A2 cầu Bà Ngôn đã dẫn đến hiện tượng sụt lún đường dẫn lên cầu Bà Ngôn phía bên phải tuyến. Theo đại diện VEC, do việc cản trở thi công kéo dài, công tác thi công bị đình trệ, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, BQLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm việc và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lực lượng an ninh bảo vệ thi công nhằm thi công hoàn thiện. VEC sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu có kế hoạch cụ thể về thời gian sửa chữa để xin ý kiến tỉnh Quảng Nam tiếp tục bảo vệ thi công nhằm sửa chữa và thi công hoàn thiện vị trí mố A2 cầu Bà Ngôn. “ Hiện tại, VEC chưa nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu và chưa bàn giao cho địa phương sử dụng các hạng mục. Bên cạnh đó, do hạng mục công trình hiện vẫn chưa thi công xong nên nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như chi phí sửa chữa, khắc phục các hư hỏng”, đại diện VEC nói.