Vì sao hơn 1 tháng mới khởi tố bệnh nhân 1342 làm lây lan dịch bệnh ?

Khởi tố bệnh nhân 1342

Ngoài ra, bệnh nhân 1342 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Tất cả các quyết định trên của Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn vào chiều cùng ngày (11.1.2021).

Trước đó, ngày 3.12.2020, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM có quyết định khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại TP.HCM, liên quan đến bệnh nhân 1342.

Trả lời về lý do tại sao sau hơn 1 tháng khởi tố vụ án liên quan bệnh nhân 1342, Cơ quan ANĐT mới khởi tố bị can, cơ quan tiến hành tố tụng tại TP.HCM cho hay vụ án đến nay mới khởi tố bị can, nhằm bảo đảm yếu tố an toàn phòng chống dịch và để bị can yên tâm cách ly điều trị.

Vì vậy, hết thời gian 14 ngày cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và 14 ngày cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cơ quan ANĐT đã mời D.T.H đến làm việc, lấy lời khai và cũng cố chứng cứ khởi tố bị can.

Căn cứ hành vi và hậu quả để có khung hình phạt

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện nay Cơ quan ANĐT chỉ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo Điều 240 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quá trình điều tra, sẽ căn cứ hành vi cụ thể và hậu quả xảy ra để định khung hình phạt đối với bị cáo.

Theo diễn biến vụ án, bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên hàng không hãng VNA) vi phạm quy định cách ly, đã tiếp xúc với bệnh nhân 1325, sau đó lây cho thầy giáo dạy tiếng Anh là bệnh nhân 1347 trong thời gian cách ly ở nhà. Bệnh nhân 1347 sau đó tiếp xúc và lây cho bệnh nhân 1348 và 1349.

Sau khi khởi tố vụ án, bệnh nhân 1342 tiếp tục điều trị bệnh, cách ly 14 ngày tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, sau đó tiếp tục cách ly 14 ngày tại địa phương, sau khi âm tính với Covid -19. Đến nay bệnh nhân 1342 đã hoàn tất việc cách ly.

Cơ quan ANĐT nhận định, bệnh nhân 1342 đã vi phạm quy định tại khu cách ly riêng của VNA, sau đó tiếp tục vi phạm quy định cách ly tại địa phương khi được cho về nhà, làm lây lan bệnh cho 3 người. Cơ quan điều ttra sẽ điều tra khách quan, xử lý nghiêm để răn đe.