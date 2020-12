Vì sao thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai ở Bình Dương?

Có thể mở rộng thời kỳ thanh tra

Theo quyết định thanh tra do Phó tổng thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn ký ngày 2.12, nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở

Đồng thời, TTCP cũng thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại khu vực đô thị.

Đáng lưu ý, trong trường hợp cần thiết có thể xem xét thanh tra cả thời kỳ trước năm 2012 và sau năm 2019.

Nhiều dự án đang được điều tra

Liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đất đai ở Bình Dương , tháng 5.2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư TX.Bến Cát, Bình Dương) 10 năm tù giam về tội “vi phạm các quy định về sử dụng quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TX.Bến Cát. Tháng 6.2020, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cũng tiến hành điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc phân lô bán nền 17 dự án của 4 công ty có cùng sở hữu gồm: Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH TM-DV BĐS Phú Phong, Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam và Công ty CP Phú Gia Khiêm Land.

Tháng 10.2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cung cấp các văn bản chỉ đạo ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Tổng công ty SX-XNK Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và danh sách lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ từ năm 2014 đến nay.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can (là tổng giám đốc, 2 phó tổng giám đốc của công ty này) để điều tra tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương. Đến nay, vụ án đã được chuyển cho Bộ Công an điều tra.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng vào ngày 25.11, Ban chỉ đạo đã đưa vụ án này vào diện cần theo dõi, chỉ đạo. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp các quyết định do UBND tỉnh này ban hành liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Tổng công ty Bình Dương và chấp thuận đơn giá đất bình quân là 51.914 đồng/m2 để xác định tiền sử dụng đất trong Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương.