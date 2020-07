Vì sao TP.HCM không phát hiện vi phạm của ông Phan Trường Sơn khi bổ nhiệm?

Sau khi ông Sơn bị bắt tạm giam, Sở Nội vụ đã kiểm tra lại thì trong quy trình không có quy định lấy ý kiến cơ quan chức năng của Bộ Công an . Do vậy, khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra và sau đó bắt giữ thì Sở Nội vụ không nắm được. Còn quy trình lấy ý kiến của các cơ quan chức năng của TP.HCM, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để làm quy trình công tác cán bộ thì không phát hiện vi phạm.