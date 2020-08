Vì sao vẫn chưa xét xử 'đại gia' đánh bảo vệ bệnh viện khi được nhắc phòng dịch Covid-19?

Ông Hùng (chống nạnh) đang to tiếng với nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ sáng 9.4.2020

Tuy nhiên, do luật sư của bị cáo Hùng có đơn gởi TAND TP. Đà Lạt xin hoãn phiên tòa với lý do luật sư vừa đi từ vùng dịch Quảng Nam, Quảng Ngãi về TP.HCM, nên đang phải tự cách ly, không thể lên Đà Lạt ngày 6.8.

Ông Hoàng Trình cho biết thêm, với lý do này, phiên tòa phải tạm dừng và chuyển đến 16.8 mới mở trở lại.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 20.4, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng về hành vi “chống người thi hành công vụ”. 2 tháng sau, ngày 20.6, Công an TP.Đà Lạt chuyển hồ sơ vụ án và đề nghị Viện KSND TP. Đà Lạt truy tố ông Hùng.