Viêm phổi Vũ Hán: WHO tại Việt Nam thông báo về 'y tế công cộng khẩn cấp'

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, mặc dù WHO ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế nhưng mỗi quốc gia cần có các công bố cụ thể, phụ thuộc vào khả năng kiểm soát và thực tế diễn biến dịch. Việc công bố tình trạng y tế khẩn cấp do Chính phủ quyết định. Việt Nam hiện vẫn đang kiểm soát dịch do nCoV, các phương án chống dịch đã sẵn sàn ứng phó với tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với hàng ngàn ca bệnh viêm phổi Vũ Hán do nCoV. Liên quan đến tin lan truyền về ca bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Vĩnh Phúc tử vong, hệ thống giám sát dịch đã bá bỏ thông tin này và cho hay, đến sáng nay cả 3 bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang tiếp tục điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa (1 bệnh nhân) và Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư (2 bệnh nhân)