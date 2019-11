Viện kiểm sát khẳng định bà Hứa Thị Phấn cố tình né tránh pháp luật

VKS đánh giá trong vụ án này, HĐXX đã triệu tập Hứa Thị Phấn hợp lệ nhưng bị cáo này vẫn vắng mặt không có lý do. Xuyên suốt quá trình điều tra sau khi khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng không thể tiến hành hỏi cung Hứa Thị Phấn vì bị cáo luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, hỏi không trả lời.