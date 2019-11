'Hứa Thị Phấn bất hợp tác, cố tình né tránh pháp luật'

Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang) 5 - 6 năm tù, tổng hợp hình phạt là 11- 12 năm tù; Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn) 6 - 7 năm tù; Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó phụ trách phòng ngân quỹ Trustbank) 2 - 3 năm tù, tổng hợp hình phạt mức án từ 4 - 5 năm tù; Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank) 2 - 3 năm tù.

Số tiền này bà Hứa Thị Phấn không sử dụng đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân; trực tiếp chỉ đạo đồng phạm thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Sau đó chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Trustbank mua lại bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản , trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định.

Từ đó, Hứa Thị Phấn chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư (gồm Công ty CP Phú Mỹ, Công ty CP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ).

Ngoài ra, Viện KSND TP.HCM đánh giá, trong vụ án này, HĐXX đã triệu tập bị cáo hợp lệ nhưng bị cáo vẫn vắng mặt không có lý do. Xuyên suốt quá trình điều tra sau khi khởi tố bị can Hứa Thị Phấn, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng không thể tiến hành hỏi cung Hứa Thị Phấn vì bị cáo luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, hỏi không trả lời.