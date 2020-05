Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong đại án Trần Bắc Hà

Đại án Trần Bắc Hà: Các bị can bị truy tố về tội gì? Các bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh); Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành); Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành); Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành); Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành). Các bị can bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" gồm: Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng); Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà); Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà); Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).