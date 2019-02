Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân đã có thể ăn uống trở lại

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.2, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết cơ quan Công an H.Bình Sơn đang tiến hành điều tra vụ tạt a xít và cắt gân chân xảy ra vào tối 9.2. Theo cơ quan công an, tối 9.2, anh Nghiêm điều khiển xe máy chở theo bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đi ăn tối. Khi đến gần khu vực bãi biển Khe Hai, thuộc xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn) thì bất ngờ bị 2 người bịt mặt đi trên một xe máy tạt a xít vào người anh Nghiêm, làm anh này bị bỏng toàn thân, chị Trâm ngồi sau bị bỏng nhẹ. Sau khi tạt a xít, hai người này còn dùng dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân của anh Nghiêm, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Anh Nghiêm sau đó được đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, a xít ăn mòn giác mạc mắt. Ngày 15.2, anh Nghiêm và chị Trâm được chuyên cơ y tế đưa ra nước ngoài điều trị Hiện Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm tạt a xít, cắt gân chân Việt kiều Canada gây chấn động này.