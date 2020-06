Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, sáng 24.6, Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 đã diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và các quan chức cao cấp ASEAN của 3 trụ cột: Cộng đồng Chính trị - an ninh, Văn hóa - xã hội và Kinh tế ASEAN.

Đây là lần thứ 3 trong năm, Hội đồng Điều phối ASEAN được nhóm họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đại diện Chủ tịch ASEAN 2020.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị Cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN lần thứ 21 dưới hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN.

Riêng về Biển Đông , các nước nhất trí hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực cần được coi là ưu tiên cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi cộng đồng thế giới đang tập trung các nỗ lực chung tay ứng phó với đại dịch Covid-19