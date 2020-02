Việt Nam công bố dịch viêm phổi

Bộ GD-ĐT xin ý kiến Thủ tướng cho học sinh nghỉ học Chiều 1.2, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề xuất Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, TP là địa phương do Thủ tướng công bố dịch (trước tiên theo Quyết định số 173/QĐ-TTg là các tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa) cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm thời nghỉ học từ ngày 3.2 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí thời gian học bù vào thời gian thích hợp. Đối với các địa phương chưa công bố dịch, Bộ GD-ĐT đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, TP quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở đề xuất của sở GD-ĐT và sở Y tế. Tuệ Nguyễn Chưa có số liệu lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam sau tết Theo Bộ LĐ-TB-XH, ở Việt Nam có hơn 29.030 người Trung Quốc đang làm việc. Trong dịp tết vừa qua, phần lớn số người này ở lại Việt Nam. Tuy nhiên, theo Bộ LĐ-TB-XH, ở một số địa phương, người Trung Quốc kết hôn với người Việt Nam rất đông, tập trung ở Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Khánh Hòa, Ninh Bình… Tại Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa có nhiều lao động Trung Quốc nhưng chưa có số liệu báo cáo số người trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ tết. Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa đã cấm nhập cảnh lao động Trung Quốc từ ngày 27.1. Khu công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) yêu cầu các lao động không trở lại nhà máy trước ngày 15.2. T.Hằng