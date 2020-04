Việt Nam đã có 134.138 người hoàn thành cách ly phòng dịch Covid-19

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt thêm 2 người liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà của vợ chồng Đường “Nhuệ” ngày 30.3. Một trong 2 bị can này đang bỏ trốn.