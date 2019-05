Việt Nam đề nghị Ấn Độ ủng hộ tiếp tục duy trì trật tự tại Biển Đông

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 10.5, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì lễ đón chính thức Phó tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại lễ Phật đản Vesak. Sau lễ đón, Phó chủ tịch nước đã hội đàm với Phó tổng thống Venkaiah Naidu.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế ; ủng hộ lẫn nhau ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ; đề nghị Ấn Độ tiếp tục ủng hộ việc duy trì trật tự tại Biển Đông dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không...