Việt Nam nghiên cứu phát triển vắc xin phòng Covid-19

Ngày 1.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày không có thêm ca mắc Covid-19 . Từ 6 giờ sáng 16.4 đến 18 giờ chiều 1.5, Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 270 bệnh nhân (BN) Covid-19 tại Việt Nam có 219 ca đã được công bố khỏi bệnh

Ngoài ra, đã ghi nhận 14 ca bệnh tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau nhiều lần đã có kết quả xét nghiệm âm tính, được công bố khỏi bệnh. Mới nhất, tối 1.5, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết có thêm 2 bệnh nhân sau khi được công bố khỏi bệnh đã dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Đây là 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha và dương tính sau 15 ngày xuất viện, gồm bệnh nhân 124 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil) và bệnh nhân 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh). Hiện 47.735 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có hướng dẫn biện pháp ứng phó tại các cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc chủ động lên phương án sản xuất, kinh doanh, phân phối thuốc để cung ứng đủ thuốc trong mọi tình huống.

Ngày 1.5, trao đổi với Thanh Niên, TS Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH - Bộ Y tế), cho biết đơn vị này đã bước đầu phát triển thành công dự tuyển vắc xin phòng Covid-19 ở quy mô phòng thí nghiệm. Trong các tuần qua, vắc xin đã được tiêm thử nghiệm trên chuột, đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Trong hơn 2 tháng qua, VABIOTECH đã hợp tác cùng các nhà khoa học của Đại học Bristol (Anh) tiến hành nghiên cứu vắc xin phòng bệnh Covid-19 dựa trên công nghệ vector virus. Nghiên cứu đã thành công trong việc tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của virus SARS-CoV-2. Đây là ''nguyên liệu'' quan trọng cho sản xuất vắc xin. Kháng nguyên của SARS-CoV-2 trong thành phần vắc xin khi tiêm sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể chủ động chống lại SARS-CoV-2, tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh Covid-19.

Trong tuần tới, các mẫu máu trên chuột thí nghiệm sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Hà Nội) để đánh giá về sinh miễn dịch (kháng thể) chống lại virus SARS-CoV-2. Sau giai đoạn này, vắc xin phòng Covid-19 sẽ tiếp tục được nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất và tiêm thử nghiệm trên động vật nhằm đánh giá thêm về tính an toàn cũng như tính sinh miễn dịch của vắc xin, từ đó xác định tiềm năng của công nghệ này trong việc phát triển vắc xin trong tương lai, phục vụ chống dịch Covid-19.

* Sửa đổi quy định hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong du lịch

Ngày 1.5, Tổng cục Du lịch có Quyết định 474 sửa đổi Quyết định 473 hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 , đảm bảo an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch ngày 29.4. Theo đó, hủy bỏ điểm e khoản 2 điều 4 của Quyết định 473 với nội dung “du khách không được chia sẻ, đưa tin, đăng bài trên mạng xã hội , phương tiện truyền thông về tình hình dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch”.

Theo Quyết định 474, lý do hủy điều khoản này vì không cần thiết, do luật đã quy định và không thuộc lĩnh vực quản lý của ngành du lịch. Trước đó, Quyết định 473 bị phản đối vì không đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong công khai thông tin về dịch Covid-19, đồng thời trái với quyền tự do thông tin và được thông tin đã mặc định trong Hiến pháp Việt Nam 2013 và luật Tiếp cận thông tin.