Việt Nam trao trả 113 người Trung Quốc 'né' kiểm soát Covid-19, nhập cảnh trái phép

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trưa nay, 14.9, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Công an TP.HCM, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành trao trả 113 công dân Trung Quốc cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Đây là những người Trung Quốc “né” các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc để nhập cảnh vào Việt Nam, cư trú bất hợp pháp, bị Công an TP.HCM rà soát, bắt giữ từ ngày 21.7 - 5.8.

Lòng tham của những kẻ đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam trốn cách ly Covid-19

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an, cũng như phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức bàn giao cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục xử lý.

Trong thời gian qua, công an các địa phương đã phát hiện nhiều đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên , nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài khởi tố các đối tượng người Việt tổ chức các đường dây này, công an các địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy bắt các đối tượng nhập cảnh trái phép để thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19, sau đó trao trả cho cơ quan chức năng Trung Quốc.