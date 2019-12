Việt Nam - Trung Quốc phối hợp trấn áp tội phạm ma túy

Hàng chục tấn ma túy, hàng ngàn bánh heroin bị thu giữ Ngày 20.3.2019: C04 Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan thu giữ khoảng 300 kg ma túy đá ở khu vực dân cư Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM). Ngày 15.4.2019: Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 700 kg ma túy đá bị vứt ở đồng muối xã Quỳnh Thuận, H.Quỳnh Lưu. Ngày 6.8.2019: C04 Bộ Công an phối hợp Cục Phòng, chống ma túy Bộ Công an Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất ma túy ở Kon Tum và Bình Định (Kon Tum 1 điểm; Bình Định 2 điểm) thu giữ khoảng 30 tấn ma túy chưa thành phẩm. Ngày 5.12.2019: C04 Bộ Công an phối hợp với cảnh sát Đài Loan đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy tại một số địa điểm ở TP. HCM đã thu giữ 446 bánh heroin. Trong đường dây này, lực lượng 2 nước thu giữ 1.341 bánh heroin.