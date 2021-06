Vĩnh Long lập 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên 4 quốc lộ từ ngày 9.6

9 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở Vĩnh Long: - Chốt số 1: Quốc lộ 1, Ngân hàng VietinBank số 207, khóm Tân Quới Đông, P.Trường An, TP.Vĩnh Long. - Chốt số 2: Quốc lộ 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Long, ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ. - Chốt số 3: Quốc lộ 57, quán cà phê Cẩm Bình, ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ. - Chốt số 4: Quốc lộ 53, Trường Tiểu học Đặng Thị Chính, ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm. - Chốt số 5: Quốc lộ 54, UBND xã Tân An Thạnh, H.Bình Tân. - Chốt số 6: Quốc lộ 54, quán cà phê Hồng Hạnh, P.Đông Thuận, TX.Bình Minh (đường tránh cầu vượt Quốc lộ 54). - Chốt số 7: Quốc lộ 1, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TX.Bình Minh, P.Thuận An, TX.Bình Minh. - Chốt số 8: Quốc lộ 54, xã Hựu Thành, H.Trà Ôn (cầu Trà Mẹt). - Chốt số 9: Giao lộ ĐT 907 giáp xã Đức Mỹ - Ấp 8, xã Trung Ngãi, H.Vũng Liêm.