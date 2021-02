Vĩnh Long: Phó giám đốc thua bạc 22 tỉ, chuyển qua lừa bán đất 42 tỉ đồng

Liên quan tới vụ án lừa bán đất, ngày 25.2, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Ngà (36 tuổi), nguyên Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bình Minh, Vĩnh Long, 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản , đồng thời buộc trả lại cho các bị hại trên 34 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 4.2018, Nguyễn Thanh Ngà tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với các con bạc ở TX.Bình Minh và H.Bình Tân (Vĩnh Long), mỗi ngày 15 - 20 trận, mỗi trận từ 50 - 300 triệu đồng. Sau một thời gian, Ngà thua 22 tỉ đồng, mất khả năng trả nợ.

Đến tháng 6.2018, Ngà nảy sinh ý định gian đối để chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách kêu gọi người quen hùn tiền mua đất. Ngà bịa ra “có người bán đất, đã có người đặt cọc rồi, chỉ cần hùn tiền mua đất, khoảng 10 - 30 ngày là có lời”. Để củng cố niềm tin của các bị hại, Ngà đã đưa hơn 4,4 tỉ đồng lợi nhuận cho các bị hại. Nhưng trên thực tế Ngà không có mua bán đất.

Với thủ đoạn lừa bán đất, phó giám đốc Ngà đã chiếm đoạt của 50 người với số tiền trên 42,7 tỉ đồng để dùng trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Đến khi bể nợ, Ngà bỏ trốn. Ngày 25.11.2019, Ngà đến công an đầu thú, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đối với hành vi cá độ bóng đá của Ngà có dấu hiệu tội đánh bạc nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản gửi Công an TX.Bình Minh xác minh là rõ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, Ngà thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả nên đã được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.