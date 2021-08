Vĩnh Long: Phong tỏa xã Tân Quới Trung với 2.246 hộ dân phòng dịch Covid-19

Cũng theo ông Thi, trước đó, người dân đã chuẩn bị một số nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hiện toàn xã đang bị phong tỏa, thời gian tới chưa biết thế nào, trong xã không có chợ, chỉ có tổ đi chợ nhưng giờ không đi chợ được’, ông Thi nói thêm.

UBND H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) giao lực lượng công an, quân sự lập các chốt kiểm soát ra vào khu phong tỏa và đảm bảo an ninh trật tự trong khu phong tỏa; Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực tổ chức test nhanh, sàng lọc và tiêm vắc xin cho toàn bộ nhân dân trong khu phong tỏa. Các cơ quan chức năng của huyện và UBND xã Tân Quới Trung đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người dân trong khu phong tỏa phòng dịch Covid-19