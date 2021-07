Vĩnh Long: Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong, 8 công ty tạm dừng hoạt động

Ngày 21.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với 8 công ty trong và ngoài các KCN để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, có 6 công ty tạm dừng hoạt động từ ngày 21.7 đến 1.8 gồm: Công ty CP may Vĩnh Tiến, Công ty TNHH Giày MEGA SURPLUS Việt Nam, Công ty TNHH La La Factory, Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long, Công ty TNHH BOHSING, Công ty TNHH May mặc Leader (Việt Nam). Riêng Công ty TNHH Tỷ Bách và Công ty TNHH Tỷ Xuân tạm nghỉ từ 27.7 đến 1.8. Các công ty này phải thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân, người lao động theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.