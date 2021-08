Vòi rồng ở Bến Tre, mưa đá ở TP.HCM là bất thường, hiếm gặp

Mưa đã xảy ra trong thời điểm từ khoảng 18 giờ 35 - 18 giờ 45 (khoảng 10 phút). Hạt đá có kích thước khá to, từ 1 - 3 cm

Giải thích nguyên nhân xảy ra mưa đá ở TP.HCM, ông Lê Đình Quyết, cho rằng, do áp cao cận nhiệt đới lấn tây, đẩy lượng ẩm lớn từ biển về phía đất liền. Trong khi áp cao cận cũng tạo thời tiết nắng nóng dài ngày, nhiệt độ không khí cao ( Nhà Bè (TP.HCM) là 35 độ C; Biên Hòa (Đồng Nai) và Tây Ninh là 34,5 độ C.