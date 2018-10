Vụ 4 người bị điện giật chết khi dựng cột viễn thông: Công an điều tra trách nhiệm các bên liên quan

Ngày 27.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ 4 người bị điện giật chết khi đang thi công dựng cột viễn thông trên địa bàn H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào chiều 26.10.

Cũng trong sáng 27.10, Công ty điện lực Hà Tĩnh phát đi thông cáo báo chí về vụ tai nạn điện nói trên. Theo đó, vào hồi 16 giờ 30 ngày 26.10, tại khoảng cột 101 đến 102 trục chính đường dây trung áp 35 KV lộ 372 CX, đoạn đi qua đồng lúa thuộc địa giới hành chính xã Cẩm Lạc (H.Cẩm Xuyên), đã xảy ra vụ tai nạn điện khiến 4 người bị điện giật chết.

Các nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Tình cùng em trai Phạm Văn Lành và ông Nguyễn Đức Ngoãn, anh Nguyễn Văn Cường (cùng ngụ thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, H.Cẩm Xuyên).

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do đơn vị thi công dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35 KV mà không thông báo phối hợp với điện lực để đảm bảo các biện pháp an toàn. Đặc biệt, đơn vị thi công đã tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện. Mặc dù trước đó, Công ty điện lực Hà Tĩnh đã có các văn bản khuyến cáo và yêu cầu các nhà mạng, đơn vị viễn thông khi thực hiện các công trình trong hành lang an toàn lưới điện phải có các phương án phối hợp với điện lực để thực hiện các biện pháp an toàn.

Theo ông Phan Văn Anh, Trưởng phòng Thanh tra an toàn lao động của Công ty điện lực Hà Tĩnh, qua sự việc trên, Công ty điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo các đơn vị viễn thông, các đơn vị sử dụng cáp truyền dẫn tín hiệu, đơn vị thi công các công trình gần đường điện và người dân khi làm việc hoặc sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác trong hành lang an toàn lưới điện phải liên hệ, phối hợp với ngành điện để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh các sự cố, tai nạn đáng tiếc xảy ra.