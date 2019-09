Vụ 4 trẻ bị bạo hành ở Cà Mau: Không khởi tố vụ án

Lý do cơ quan công an không khởi tố vì hai người tham gia bạo hành 4 trẻ mới 10 và 11 tuổi, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dân sự.

Trước đó, vào sáng 3.9, Công an TP.Cà Mau tiếp nhận thông tin 4 học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP.Cà Mau, Cà Mau là: N.V.L (8 tuổi, học lớp 1), N.T.C (7 tuổi, học lớp 2), N.G.H (7 tuổi, học lớp 2) và N.Đ.K (7 tuổi, học lớp 2; cả 4 cháu có quan hệ bà con chú bác ruột) đến trường với nhiều vết thương , bầm tím trên người.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra , xác định N.M.X. (11 tuổi) và N.N.M (10 tuổi); cùng học lớp 4 Trường tiểu học Trần Quốc Toản tham gia đánh 4 cháu trên . Do cha mẹ của 4 cháu đi làm thuê ở Bình Dương, Đồng Nai nên gửi cho ông bà nội là ông N.V.H (63 tuổi) và bà N.T.H (65 tuổi, ngụ ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) để 4 cháu đi học.