Vụ 5 tấn cá chết ở hồ nhận nước thải bãi rác Khánh Sơn: Ô xy dưới ngưỡng

uất hiện cá chết hàng loạt . Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau trận mưa lớn ngày 31.8, kênh Đa Cô và hồ điều tiết Hòa Phú (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), x

Cá chết nổi xếp lớp tại hồ điều tiết Trung Nghĩa ở Đà Nẵng

Trong các ngày liên tiếp, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải cùng UBND P.Hòa Minh, Phòng TN-MT Q.Liên Chiểu huy động hơn 20 công nhân, cùng các phương tiện ghe vớt xác cá, với khối lượng gần 5 tấn, chủ yếu là cá rô phi đưa lên bãi rác Khánh Sơn chôn lấp.

Khu vực cá chết tập trung nhiều ở hồ điều tiết Hòa Phú, kênh Đa Cô, ngược lên 1 km từ hồ điều tiết Phước Lý về hồ Hòa Phú, đây là nơi nhận nước thải (nước rỉ rác) từ bãi rác Khánh Sơn trước khi đổ ra sông Phú Lộc và ra vịnh Đà Nẵng.

Hiện Sở TN-MT đã chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải phun hóa chất tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường khu vực, triệt tiêu mùi hôi bay vào khu dân cư xung quanh.

Số lượng xác cá vớt được gần 5 tấn Ảnh: Nguyễn Tú

Sau khi kiểm tra, Sở TN-MT cho biết kết quả thông số DO (hàm lượng oxy hòa tan) do Trung tâm Quan trắc TN-MT thực hiện tại 2 điểm là kênh dẫn nước Đa Cô và hồ điều tiết Hòa Phú đều thấp hơn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (DO ≥ 4).

Cụ thể, chỉ số DO mẫu nước trên tuyến kênh Đa Cô trước khi đổ vào hồ Hòa Phú là 1,7 mg/l, chỉ số DO mẫu nước tại hồ Hòa Phú là 1,43mg/l, các chỉ số này không đảm bảo môi trường sống của cá, là một trong các nguyên nhân gây cá chết hàng loạt.