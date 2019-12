Vụ án oan sai 18 năm ở Khánh Hòa: Xin lỗi, cải chính công khai

Sáng 24.12, Viện KSND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với trường hợp oan sai là ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang), người mang thân phận bị can trong vụ án cách đây 18 năm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3.9.2001, tại bãi cây xanh thuộc xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) xảy ra vụ án “cố ý gây thương tích”. Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang quyết định khởi tố bị can đối với ông Thái Xuân Đàn và ông L.V.C cùng về hành vi “ cố ý gây thương tích ”. Sau đó, vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra.